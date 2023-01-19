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Tekirdağ'da vahşet! Birlikte yaşadığı Ayşenur'u öldürüp, intihara kalkıştı

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#Tekirdağ#Polis#Şiddet
Tekirdağda vahşet Birlikte yaşadığı Ayşenuru öldürüp, intihara kalkıştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 13:02

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde Rıdvan Kurt (33), dini nikahla birlikte yaşadığı Ayşenur Akkurt'u (30), boğazını bıçakla keserek öldürüp, intihara kalkıştı. Bileklerini kesen Kurt, hastanede tedaviye alındı.

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Şarköy'de işçi olan Rıdvan Kurt ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ayşenur Akkurt'tan haber alamayan yakınları, gece polise başvurdu. Çiftin Camikebir Mahallesi Karayel Sokak'ta oturduğu eve giden polis ekipleri, merdivenle pencereden içeri girdi. Polis ekipleri, Ayşenur Akkurt'u boğazından bıçaklanmış halde yatakta, Rıdvan Kurt'u ise sol el bileği ile vücudunda kesiklerle yerde yatarken buldu.

Çağırılan ambulansla iki yaralı Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşenur Akkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Rıdvan Kurt ise müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 9 ayrı suç kaydı bulunan Kurt'un, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

polis, Rıdvan Kurt'un, Ayşenur Akkurt'u, boğazından bıçakladıktan sonra bilek ve vücudunu keserek intihara teşebbüs ettiğini belirledi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

 

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#Tekirdağ#Polis#Şiddet

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