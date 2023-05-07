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Tekirdağ’da uyuşturucu satıcılarına ‘Nane’ operasyonu

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#Tekirdağ#Polis#Narkotik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 13:12

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin sokak satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği, ‘Nane’ adı verilen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yakalanan 25 şüpheliden 10’u tutuklandı.

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçenin Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, mahallede belirlenen adreslere ‘Nane’ adı verilen operasyon düzenledi. Adreslerde ve metruk binalarda eş zamanlı yapılan aramalarda, 121 gram eroin, 1 kilo 344 gram esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 27 bin 600 TL ile 94 tabanca mermisi ele geçirdi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelerden A.Ç., F.Y., B.B., M.Ç., S.M., G.Ç. H.A., R.T., S.A. ve E.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Tekirdağ#Polis#Narkotik

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