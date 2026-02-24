Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Haberin Devamı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içinde 11 ilçenin 62 mahallesinde 149 uygulama yaptı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uygulamada, 1 kilo 368 gram çeşitli uyuşturucu maddeler, 15 bin 200 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, 317 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 64 bin 150 lira ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 149 kişi, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 30 olmak toplam 179 şüpheliye adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.