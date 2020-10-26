Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 22 AAH 292 plakalı araçta arama yapıldı. Şüpheli araçta, yapılan kontrollerde 7 adet kilitli şeffaf poşet içerisinde daralı 152 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi.

Söz konusu olayla ilgili K.Ö., T.C. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.