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TEKİRDAĞ (İHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 14:37 | Son Güncelleme:

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta 7 adet kilitli şeffaf poşet içerisinde daralı 152 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi. Söz konusu olayda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 22 AAH 292 plakalı araçta arama yapıldı. Şüpheli araçta, yapılan kontrollerde 7 adet kilitli şeffaf poşet içerisinde daralı 152 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi.
Söz konusu olayla ilgili K.Ö., T.C. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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