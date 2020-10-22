Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliğince Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda tespit edilen B.Ö. isimli şahsın iki ikameti ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, fişeklenmiş halde 49 fişek uyuşturucu maddelerden bonzai (Sentetik kannabinoid) maddesi, 430.7 gram bonzai, 109 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak B.Ö. isimli şahsın yakalanması için çalışma sürüyor.