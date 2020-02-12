Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda dedektör narkotik köpekler de kullanıldı. Daha önceden belirlenen 4 ayrı evde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paralar, 1 pompalı tüfek ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Bu arada polisi gören bazı şüphelilerin uyuşturucu maddeleri tuvalete attıkları belirlendi.



Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan aranması ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E., hükümlü ve tutuklunun kaçması, dolandırıcılık, silahla yağma, gece vakti silahla yağma gibi suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.E., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti dosyasından firarda olarak aranan E.H. ve İ.Ç. ile başka bir suçtan aranması bulunan Ç.B., yakalandı.



Şüpheliler, emniyete götürüldü.