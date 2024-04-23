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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı! Oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı

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#Tekirdağ#Uyuşturucu Operasyonu#Oyuncak Bebek
Tekirdağda uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı Oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 12:24

Tekirdağ’ın Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 7 adrese eş zamanlı yapılan baskın yapıldı. Bir evde yapılan aramada oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı.

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucu satışı yapılan 7 adres belirlendi.

Adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 14 kişiyi gözaltına aldı. Satışa hazır 937 gram bonzai, 15 gram eroin, 28 sentetik hap, ruhsatsız 1 av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 735 TL ele geçirildi. Bir evde yapılan aramada, uyuşturucunun oyuncak bebeğin içine gizlendiği tespit edildi.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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#Tekirdağ#Uyuşturucu Operasyonu#Oyuncak Bebek

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