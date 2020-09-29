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Ruhan YALÇIN-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 12:14 | Son Güncelleme:

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı
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TEKİRDAĞ’ın merkez Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurduğu otomobil ve sürücüsü H.M.’nin üzerinde arama yaptı. Aramada, 1 tabanca, 1şarjör, 10 mermi, 1 komando bıçağı, 1 metamfetamin bulaşığı bulunan düzenek ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Hürriyet Mahallesi’nde ise üzerlerinde 17 fişek bonzai ele geçirilen B.M. ve FB., gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, K.P. ve O.A.’nın İstanbul'dan Çerkezköy ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğini belirledi. Polis, uyuşturucu madde getirilecek aracı belirleyip takibe alarak İstanbul-Çerkezköy karayolu üzerindeki uygulama noktasında kontrollü bir şekilde durduruldu. Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, poşet içerisinde fişeklenmiş halde 467.87 gram bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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