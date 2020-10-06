Tekirdağ’da usulsüz su ürünleri avına 29 bin lira ceza

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polis Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, yeni av sezonunda sürdürülebilir balıkçılık yapılması, balıkçılıktan gelecek nesillerin de faydalanabilmesi adına Marmara Denizi, göletler ve balık satış yerlerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.



Denetimlerde, Su Ürünleri Kanunu kapsamında, su ürünlerinin boyu, ışıkla avcılık yapılıp yapılmadığı, seyir defteri, gemi ve balıkçıların ruhsatları, satış yerlerinin hijyenik koşulları kontrol edildi. Yapılan 98 denetimde, usulsüz avcılık yapanlara toplamda 29 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kaçak kara kıllı midye avcılığı yapıldığı tespit edilen tekneye de el konularak, avcılık yapanlar hakkında yasal işlem uygulandı.