Tekirdağ'da trafikte 'yol verme' kavgası! Otomobili takip edip sürücüyü tabancayla vurarak yaraladı

#Tekirdağ#Çorlu#Silahlı Saldırı
Tekirdağda trafikte ‘yol verme’ kavgası Otomobili takip edip sürücüyü tabancayla vurarak yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 16:40

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte yol verme tartışması kanlı bitti. Abdülkadir C., yoluna devam ederken, diğer otomobil sürücüsü ise onu takip etti. Aracından inen Abdülkadir C.’ye, otomobilden tabancayla ateş açıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Kemalettin Mahallesi Kırkova Meydanı’nda meydana geldi. Caddede seyreden hafif ticari aracın sürücüsü Abdülkadir C. ile içinde 3 kişinin bulunduğu otomobildekiler arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Ardından Abdülkadir C., yoluna devam ederken, diğer otomobil sürücüsü ise onu izledi.

Takibe dönen olayda, taraflar Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi’nde araçlarını durdurdu. Bu sırada aracından inen Abdülkadir C.’ye, otomobilden tabancayla ateş açıldı. Abdülkadir C., vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanıp, yere düştü.

Saldırganlar ise otomobille olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Abdulkadir C., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Çorlu#Silahlı Saldırı

