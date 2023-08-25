Tekirdağ'da trafikte öfkeden çılgına döndü: Otomobilin üzerine çıkıp camlarını kırdı

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde meydana geldi. 58 DN 071 plakalı otomobilin park edip aracından inen Selami G. ile kimliği belirsiz kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Araya giren taraflar, kavgayı büyümeden önledi. Gömleğinin yırtıldığı görülen Selami G., otomobilini de bırakıp olay yerinden kaçtı. Çevresindekilerin sakinleştirmeye çalıştığı kişi ise Selami G.'nin otomobilin üzerine çıktı, ardından da camlarını yumruk ve tekme ile kırıp, kaportasına zarar verdi. Saldırgan daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar kameraya yansıdı.

İhbar üzerine polisin olay yerine gelmesiyle otomobilinin yanına dönen Selami G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.(DHA)