Tekirdağ'da torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor

Çerkezköy'de emekli Nurullah Ersöz, ilk eşi Nursun Işıl Ersöz'ü 1973 yılında henüz 23 yaşındayken yakalandığı hastalık nedeniyle kaybetti. Ardından ikinci evliliğini 1978 yılında yapan Ersöz, 4 çocuk sahibi oldu. Çalıştığı fabrikadan emekli olan Ersöz, 5 torunundan Ali Can Yılmaz, 26 yaşında geçirdiği trafik kazasında 3 yıl önce hayatını kaybetti. İlk eşinin ardından torunun ölümüyle acısı bir kat daha artan Ersöz, İstasyon Mahallesi'nde ilk eşi ve torununun mezarlarını ziyaret etmeyi artırdı. Ziyaret ettiği mezarlıkta, sahipsiz mezarların olduğu gören Ersöz, 3 yıl önce onların bakımlarını yapıp, mezar taşlarında silinen yazıları da üzerlerinden geçerek yenilemeye başladı. Ardından her gün mezarlığı ziyaret edip çalışmalarını sürdüren Nurullah Ersöz, şunları söyledi:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Çerkezköy Şube Müdürü Tamer Milli, Nurullah Ersöz'ün 3 yıldır mezarların bakımını yaptığını belirterek, "Akrabalarının ve yakınlarının mezarlıklarını temizleyeyim derken bizim fahri çalışanımız oldu. Personelimize de yardımcı oluyor. Kendi cebinden harcama yaptığı da oluyor. Kendisine minnettarız. Kabirlere gelen vatandaşlardan güzel tepkiler alıyoruz, 'para veriyoruz almıyor' diyorlar. Allah rızası için bu işi yapan Nurullah amcamıza çok teşekkür ediyoruz. Özellikle mezarların ve bilhassa şehitliğin temizlenmesinde çok hassastır" dedi.
Mahalle sakinlerinden Necdet Bedirli de Nurullah Ersöz'ün 3 yıldır gönüllü olarak kimsesizlerin mezarlarına bakım yaptığını belirterek, "Daha önceden mezarları kaybolmuş, kimsesiz kalan mezarları gözden geçirip bakımın yapıyor. Onun yaptıkları görenler, teşekkür ediyor, dua ediyor" dedi.