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Tekirdağ'da tır ve anız yangını: 300 dönüm alan yandı

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#Tekirdağ#Süleymanpaşa#Tır
Tekirdağda tır ve anız yangını: 300 dönüm alan yandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 01:26

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında tır ve 300 dönüm anız alan yandı. Ekiplerce soğutma çalışması başlattı.

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Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yuvam Mahallesi yakınlarındaki anız alanda meydana geldi. Tarladaki buğday yüklü tırdan çıktığı iddia edilen yangın rüzgarın da etkisinden bir anda etrafa yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekirdağda tır ve anız yangını: 300 dönüm alan yandı

GENİŞ ALANA YAYILDI

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hem yanan tıra hem de anız alanındaki yangına müdahale çalışması başlattı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana doğru ilerlerken itfaiye ekiplerinin yaptığı başarılı çalışma sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan durduruldu. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu tır ve anız alanındaki yangın söndürüldü. Yangın sonucunda 300 dönüm anız alan yanarken, tır ise kullanılamaz hale geldi. Ekiplerce soğutma çalışması başlattı. 

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#Tekirdağ#Süleymanpaşa#Tır

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