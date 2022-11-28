Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 11 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#TEKİRDAĞ#Terör#PKK
Tekirdağda terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 11 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 12:25

TEKİRDAĞ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şehirlerde şiddet eylemlerini gerçekleştiren, kırsala eleman temini sağlayan PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, terör örgütü içinde faaliyet gösteren 13 şüpheli belirlendi. Tekirdağ'da 12, İstanbul'da 1 adrese baskın yapan ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, örgütsel dokümanlar, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan kitap ve dergiler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TEKİRDAĞ#Terör#PKK

BAKMADAN GEÇME!

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi?

#Sağlık
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen

BAKMADAN GEÇME!

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi?

#Sağlık
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen