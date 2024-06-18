Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın: Kontrol altına alındı

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Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’ndeki bir tekstil fabrikasında saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Tesisin kuru tekstil bölümünden yükselen alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye olarak itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle işçilerin bulunmadığı belirtilen fabrikada 3 güvenlik görevlisinin görev yaptığı öğrenildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın, çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın çıkan bölümün kullanılamaz hale geldiği fabrikada, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkışı nedeni de araştırılıyor.