Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın

Tekirdağda tekstil fabrikasında yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 18:18

Tekirdağ''ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangınında alevler önce seramik deposuna ardından da tekstil fabrikasına sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Çorlu'nun Cumhuriyet Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı’ndaki bir tarlada saat 16.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak önce seramik fabrikasının deposuna, ardından da yanındaki tekstil fabrikasına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emniyete ait TOMA araçları ile çevre illerden itfaiye ekipleri de takviye olarak bölgeye gönderildi. Ekiplerin çalışmasıyla anız ve seramik deposundaki yangın kontrol altına alındı. Tekstil fabrikasındaki yangını söndürme çalışması sürüyor.

 

