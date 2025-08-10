Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın

Haberin Devamı

Çorlu'nun Cumhuriyet Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı’ndaki bir tarlada saat 16.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak önce seramik fabrikasının deposuna, ardından da yanındaki tekstil fabrikasına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emniyete ait TOMA araçları ile çevre illerden itfaiye ekipleri de takviye olarak bölgeye gönderildi. Ekiplerin çalışmasıyla anız ve seramik deposundaki yangın kontrol altına alındı. Tekstil fabrikasındaki yangını söndürme çalışması sürüyor.