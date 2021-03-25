Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 16 bakır sikke ve 46 bakır ile bronz karışımı sikke ile objeler ele geçirildi.

Ev sahibi H.P. gözaltına alındı.

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