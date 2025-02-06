×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da 'Tapulu arazim' diyerek sokağı demir bariyerle kapattı

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Süleymanpaşa#Sokak
Tekirdağda Tapulu arazim diyerek sokağı demir bariyerle kapattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 17:29

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Ayhan Kılıç, tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle sokağı demir bariyer çektirerek kapattı.

Haberin Devamı

Ayhan Kılıç, Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi İhsaniye Sokak’ın girişini, tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle demir bariyer çektirerek trafiğe kapattı. Daha önce bölgede bulunan evinin yandığını söyleyen Kılıç, yıllar içerisinde bölgeden sokak geçirildiğini söyledi. Resmi kurumlara kendisine ait tapulu araziye ölçüm yaptırdığını belirten Kılıç, "Yapılan ölçümde sokağın bir kısmı da benim tapulu arazim içerisinde olduğu belirlendi. Belediye ile konuştuğumda da bana, kendi yerim olduğunu ve istediğimizi yapabileceğim söylendi. Ben de kendi tapulu yerim olan sokağın girişini demir bariyer çekerek kapattım" dedi.

Söz konusu alanın 1960 yılından beni kendilerine ait olduğunu söyleyen Ayhan Kılıç, "Bu alanda yangın çıkmıştı, evimiz de yanmıştı. Burayı boş bir alan düşünürler sandım ama daha sonra yolu asfaltlayıp sokak yaptılar. Ben de yaptırdığım ölçümde bize ait olduğu ortaya çıkınca kapattık" dedi.

Haberin Devamı

Süleymanpaşa Belediyesi yetkilileri de konunun incelendiğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Süleymanpaşa#Sokak

BAKMADAN GEÇME!