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Tekirdağ'da tanker eve çarptı! 'Bomba mı patladı, deprem mi oldu anlamadık'

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#Tekirdağ#Saray#Tanker
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 12:36

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği tanker devrilip tek katlı eve çarptı. Sürücü ile evdeki Fevziye Güler ve eşi Rahmi Güler, kazayı yara almadan atlattı. Gürültüye uyandığını belirten Rahmi Güler, "Bomba mı patladı, deprem mi oldu anlamadık. Dışarıya çıktığımızda manzara buydu. Baktık ki araç devrilmiş, sürücüye yardım ettik. Hasar çok, manzara bu" diye konuştu.

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Kaza, saat 04.30 sıralarında, Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi'nde meydana geldi. Kimyasal toz yüklü 34 BC 6256 plakalı tanker, virajda sürücüsü Gökhan Karakoç'un (38) kontrolünü yitirmesiyle yan yatıp, yol kenarındaki tek katlı eve çarptı. Tanker ve evin duvarında hasar meydana gelirken, sürücü ile evdeki Fevziye Güler ve eşi Rahmi Güler, kazayı yara almadan atlattı. Fevziye Güler, uyudukları sırada bomba patlar gibi ses duyduğunu belirterek, "Deprem mi oldu anlayamadım. Camlar, çerçeveler yerinden oynadı. Evin bahçesindeki ağaç tuttu onu" dedi.

Gürültüye uyandığını belirten Rahmi Güler ise "Bomba mı patladı, deprem mi oldu anlamadık. Dışarıya çıktığımızda manzara buydu. Baktık ki araç devrilmiş, sürücüye yardım ettik. Hasar çok, manzara bu" diye konuştu.

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Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor. 

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#Tekirdağ#Saray#Tanker

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