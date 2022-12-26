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Tekirdağ'da şüpheli ölüm!

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#Tekirdağ#Şüpheli Ölüm#Muhammet Uçar
Tekirdağda şüpheli ölüm
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 21:57

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 23 yaşındaki genç, evinde hayatını kaybetti. Gencin şüpheli ölümü araştırılıyor.

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Olay, akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Yavaşça Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evine gelen 23 yaşındaki Muhammet Uçar bir süre sonra hayatını kaybetti. Uçar’ın hareketsiz ve tepkisiz halini gören ailesi durumu 112’ye bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Muhammet Uçar’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk etti.

Muhammet Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Şüpheli ölüm olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Tekirdağ#Şüpheli Ölüm#Muhammet Uçar

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