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TEKİRDAĞ (İHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 16:37 | Son Güncelleme:

Tekirdağ’da suç örgütüne operasyon

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Tekirdağ’da suç örgütüne operasyon
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde maddi sıkıntı içerisindeki vatandaşları tefe ile yüksek faiz karşılığında borçlandırdıkları, şahıslardan ödeme yapmakta zorlananları darp ettikleri, ayrıca silah kullandıkları tespit edilen T.P. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon için düğmeye bastı. Yürütülen çalışma ile ilgili bahse konu suç örgütü lideri ve üyelerinin "TCK 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Nitelikli Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret" suçlarını işlediklerinin öğrenilmesi üzerine örgüt yöneticisi ve üyesi olduğu tespit edilen 7 şüpheli şahsa yönelik 8 ikamet ve 1 işyerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şahıslardan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şahısların işlemlerinin ardından, Malkara Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.

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