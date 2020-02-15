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TEKİRDAĞ (AA)
Haber Giriş: 15.02.2020 - 15:59,Son Güncelleme:/

Tekirdağ'da su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

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Tekirdağ'da su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Tekirdağ'da otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ayhan Çömez'in kullandığı 59 EC 946 plakalı otomobil, Karaevli Mahallesi'nde su kanalına devrildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücü Çömez ve araçta bulunan Sezai Kısa'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesetler, incelemenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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