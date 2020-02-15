Tekirdağ'da su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Ayhan Çömez'in kullandığı 59 EC 946 plakalı otomobil, Karaevli Mahallesi'nde su kanalına devrildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücü Çömez ve araçta bulunan Sezai Kısa'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesetler, incelemenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.