Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

Kentte dün geceden beri etkili olan ve sabaha karşı yoğunlaşan sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Malkara kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü, ekipler olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.