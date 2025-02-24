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Tekirdağ'da sinir krizi geçiren kişi evindeki eşyaları sokağa attı! Gözaltına alındı

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#Tekirdağ#Süleymanpaşa#Sinir Krizi
Tekirdağda sinir krizi geçiren kişi evindeki eşyaları sokağa attı Gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 14:35

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sinir krizi geçiren N.A., evdeki eşyaları balkondan sokağa attı. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği N.A gözaltına alındı.

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Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi Peştemalci caddesi üzerinde meydana geldi. Sinir krizi geçiren N.A. 5. katta bulunan evinin balkonuna çıkarak bağırmaya başladı. N.A.'nın evdeki eşyaları sokağa fırlatmaya başladığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.A.'yı sakinleştirmek için bir süre çaba sarf eden polis, sonuç alamayınca, itfaiyenin yardımıyla eve girdi.

N.A.'nın gözaltına alındığı olayda, sokağa attığı eşyalar nedeniyle aralarında polis aracının da bulunduğu park halinde ki bazı araçlar zarar gördü.

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#Tekirdağ#Süleymanpaşa#Sinir Krizi

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