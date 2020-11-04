MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTekirdağ'da silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
GeriGündem Tekirdağ'da silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ) (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 13:10 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tekirdağ'da silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Abone Olgoogle-news

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Şamil Açar (40), gece yarısı silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak üzerinde, gece yarısı meydana geldi. Kıraathaneden çıkıp park halindeki otomobiline binmek üzere olan Şamil Açar'a, henüz plakası öğrenilemeyen bir araçtan silahla ateş açıldı. Açar, başı ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı kurşunlarla yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Şamil Açar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken, Açar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle