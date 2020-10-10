Tekirdağ’da silah kaçakçılarına operasyon

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karahalil ve Barbaros Mahalleleri’nde tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda S.D., E.Ç. ve B.A.Y. adlı şüpheliler yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 5’i kurusıkıdan bozma 6 tabanca, 6 av tüfeği ve 1792 mermi ile torna makinesi ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.