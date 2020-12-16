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Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 14:10 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da 'şifreli' uyuşturucu satışına 4 gözaltı

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Tekirdağ'da 'şifreli' uyuşturucu satışına 4 gözaltı
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TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, güvenlik görevlilerine yakalanmamak için uyuşturucu satışını telefonda şifreli konuşup, esrarı 'kimyon', bonzaiyi ise 'kekik' adıyla sattıkları belirlendi.

Tekirdağda şifreli uyuşturucu satışına 4 gözaltı
Tekirdağ  Jandarma  Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede H.K.'nin uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, güvenlik görevlilerine yakalanmamak için telefonda görüştükleri alıcılara esrarı 'kimyon', bonzai maddesini ise 'kekik' adlarını kullanarak sattıkları, uyuşturucu alışverişlerindeki ücretleri de banka üzerinden havale yaptıkları tespit edildi.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde narkotik köpeği 'Limit' ile arama yapıldı. Aramalarda 200 gram bonzai, 10 gram esrar ve 30 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

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