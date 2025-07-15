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Tekirdağ'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

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#Tekirdağ#Araç Yangını#Yangın Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 13:20

Tekirdağ'da seyir halinde alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Süleymanpaşa ilçesinde A.P.'nin kullandığı 34 KTC 98 plakalı otomobil, gece saatlerinde İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi çevre yolunda ilerlerken birden alev aldı.

Tekirdağda seyir halindeki araç alev topuna döndü

Sürücü otomobilden inerken, alevler kısa sürede bütün aracı sardı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Tekirdağ#Araç Yangını#Yangın Haberleri

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