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Tekirdağ'da "savcı-polis" yalanıyla 19 milyonluk vurgun: 9 şüpheli tutuklandı

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#Tekirdağ#Savcı-Polis Yalanı#19 Milyonluk Vurgun
Tekirdağda savcı-polis yalanıyla 19 milyonluk vurgun: 9 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 10:53

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak 68 yaşındaki bir vatandaşın 19 milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını alan şüphelilere yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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Edinilen bilgilere göre, Şarköy’de 68 yaşındaki bir vatandaş, telefonla kendisini polis, asker veya cumhuriyet savcısı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle ikametinde bulunan ziynet eşyası ve dövizleri, suçluların yakalanabilmesi amacıyla şüphelilere teslim etti. Vatandaş, bu yöntemle yaklaşık 19 milyon TL değerinde maddi kayba uğradığını beyan ederek şikayetçi oldu.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi.

Tekirdağda savcı-polis yalanıyla 19 milyonluk vurgun: 9 şüpheli tutuklandı

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8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların ardından 29 Eylül 2026 tarihinde İstanbul, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda vatandaşın mağdur edilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağda savcı-polis yalanıyla 19 milyonluk vurgun: 9 şüpheli tutuklandı

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 11 şüpheliden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 9 şüpheli ise "Örgütlü Şekilde Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Yağma, Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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#Tekirdağ#Savcı-Polis Yalanı#19 Milyonluk Vurgun

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