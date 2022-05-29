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Tekirdağ'da şaşırtan görüntü! Kırmızı akan kanalda inceleme

#Tekirdağ#Çevre#İklim
Tekirdağda şaşırtan görüntü Kırmızı akan kanalda inceleme

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çorlu Deresi'ne dökülen su kanalının kırmızı renge bürünmesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü inceleme başlattı.

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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) içinden geçen ve Çorlu Deresi'ne dökülen kanal, dün akşam saatlerinde kırmızı renge büründü. Bir süre sonra kanalı görenlerin ihbarıyla bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanalın daha alt kotundaki kırmızı renkli suyu tutarak, araçlarla çekti.

Tekirdağda şaşırtan görüntü Kırmızı akan kanalda inceleme

Toplanan su ÇOSB atık arıtma tesisi girişine taşınarak, ortama karışmadan temizlendi. Çalışmanın ardından kanalın rengi normale döndü.
Tekirdağda şaşırtan görüntü Kırmızı akan kanalda inceleme

Kanalı kırmızıya boyayan atığın bölgede faaliyet gösteren bir fabrikadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Aynı kanala 2018'de atık bırakarak, kirlenmesine neden olduğu belirlenen 3 işletmeye 291 bin 755 lira ceza uygulandı. Kanaldan alınan numunelerinin incelenmesi sürüyor.

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#Tekirdağ#Çevre#İklim

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