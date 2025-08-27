×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Saray ve Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Saray#Deniz#Yasak
Saray ve Akçakocada denize girmek yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 11:10

Tekirdağ'ın Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 2 gün denize girmek yasaklandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Haberin Devamı

Tekirdağ Valiliği, Saray ilçesinde 2 gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Saray ilçemiz genelinde 27-28/08/2025 tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi. 

Düzce Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçedeki plaj ve sahillerde olumsuz hava deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Saray#Deniz#Yasak

BAKMADAN GEÇME!