Saray ve Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

Tekirdağ Valiliği, Saray ilçesinde 2 gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Saray ilçemiz genelinde 27-28/08/2025 tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Düzce Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçedeki plaj ve sahillerde olumsuz hava deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.