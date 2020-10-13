AA
Son Güncelleme:
Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, sanayide iş yerinde rahatsızlanan C.K. (54) sağlık ekiplerince Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye kaldırıldı.
Sahte içkiye bağlı zehirlendiği belirlenen C.K'nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
C.K'nin iş yerinde 5 litrelik su bidonlarında sahte içki bulunduğu belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle