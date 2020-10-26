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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ (DHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 18:16 | Son Güncelleme:

Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı arttı

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Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı arttı
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Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan M.K. (50), yaşamını yitirdi. M.K.’nin hayatını kaybetmesiyle Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi’nde yaşayan M.K., rahatsızlanması üzerine Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan tahlillerde M.K.’nin sahte içkiden zehirlendiği tespit edildi. M.K., yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

M.K.’nin hayatını kaybetmesiyle Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

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