Tekirdağ'da sahte içkiden ölen 9'uncu kişi toprağa verildi

Çorlu'da, 24 Haziran'dan bugüne satın aldıkları sahte içkiden 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin, Turan Vardı ve Remzi Zabınoğlu yaşamını yitirdi.

Nurcihan Engin, geçen pazar günü hayatını kaybetti. Sahte içkiden yoğun bakım servisinde entübe edilen eşi Levent Engin de dün yaşamını yitirdi Engin'in ölümüyle Çorlu'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Levent Engin'in ölümünün ardından doktorlar, kardeşi Erhan Engin'i davet ederek, organlarını bağışlayıp bağışlamayacağını sordu. Kardeş Engin'in de bağışlaması üzerine, İstanbul'dan bir ekip organları almak için Çorlu Devlet Hastanesi'ne geldi. Yapılan kontrollerde diğer organları zarar gören Levent Engin'in sadece böbrekleri uygun bulunarak başka bir hastaya nakledilmek üzere alındı.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde sahte içkiden tedavileri tamamlanan 11 kişi taburcu edilirken, hala 6'sı entübe 9 kişinin de yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Sahte içkiden hayatını kaybeden Levent Engin için Çorlu Merkez Garaj Camii'nde cenaze namazı kılındı. Engin'in akrabaları ile 2 çocuğunun katıldığı cenaze namazının ardından, kendisi gibi sahte içkiden ölen eşi Nurcihan Engin'in Havuzlar Mahallesi Mezarlığı'nda yanında toprağa verildi.

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