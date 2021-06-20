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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- AA
Haber Giriş: 20.06.2021 - 18:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Tekirdağ'da sağanak yağış! Yollar göle döndü

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aniden etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı. Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, Alipaşa Mahallesi'nde apartman girişinde mahsur kalan kadını da bir kişi sırtında taşıyıp kurtardı.

Hava sıcaklığının 22 derece olduğu ilçede, öğleden sonra başlayan sağanakla birlikte rögarlar taştı; Bülent Ecevit Bulvarı, Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi ve Şeyhsinan Mahallesi'nde cadde ve sokaklar su altında kaldı. Şeyhsinan Mahallesi'nde suyla dolan Kızılcık Sokak'ta araçlar mahsur kaldı. Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, Alipaşa Mahallesi'nde apartman girişinde mahsur kalan kadını da bir kişi sırtında taşıyıp kurtardı.

Son dakika haberi: Tekirdağda sağanak yağış Yollar göle döndü
Çorlu Belediyesi Başkan Vekili Mert Yılmaz, 1 saatte metrekareye 47 kilogram yağış düştüğünü söyleyerek, "Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Dört noktada sıkıntı vardı. Şu an için su tahliye çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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Polis ekipleri bazı noktalarda sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

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