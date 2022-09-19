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Tekirdağ'da polisin şüpheliyi balkondan kaçarken yakaladığı anlar kamerada

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#Tekirdağ#Polis#Mahkeme
Tekirdağda polisin şüpheliyi balkondan kaçarken yakaladığı anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 14:19

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G., evin balkonundan kaçmak isterken, polis tarafından son anda yakalandı. G.G., kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

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Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik 10 ayrı eve operasyon düzenledi. Hakkında hırsızlık, silahla yaralama suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G., polislerin geldiğini görünce 6'ncı kattaki evinin balkonundan yan dairenin balkonuna kaçmaya kalkıştı. G.G., balkondan sarktığı sırada polis tarafından yakalanarak, güçlükle içeriye alındı. G.G., balkondan kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden aralarında balkondan kaçmaya çalışan G.G.'nin de bulunduğu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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#Tekirdağ#Polis#Mahkeme

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