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Tekirdağ'da parfüm fabrikasında korkutan yangın

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#Tekirdağ#Parfüm Fabrikası#Yangın
Tekirdağda parfüm fabrikasında korkutan yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 19:47

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde parfüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede yayılan yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında fabrikadaki yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede tesisi sardı. Alevler metrelerce yükselirken gökyüzü kara bulutla kaplandı. Yangını söndürmek için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevleri kontrol altına almak için çevre ilçelerden de bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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#Tekirdağ#Parfüm Fabrikası#Yangın

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