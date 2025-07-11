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Tekirdağ'da orman yangını... Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Tekirdağ#Şarköy
Tekirdağda orman yangını... Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 20:36

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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Yangın, saat 17.00 sıralarında Şarköy’e bağlı Sofuköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevleri kontrol almak için Orman İşletme Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

ALEVLERİN YAKLAŞTIĞI MAHALLE BOŞALTILIYOR

Alevlerin Sofuköy Mahallesine yaklaşması üzerine jandarma ekipleri vatandaşların evlerini tahliye etmelerini istedi. Bunun üzerine mahalle sakinleri hayvanlarını ahırlardan çıkarıp güvenli alana götürmeye başladı. Bölgeye takviye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangına, 5 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 15 itfaiye aracı ile müdahale sürüyor.

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#Yangın#Tekirdağ#Şarköy

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