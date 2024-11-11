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Tekirdağ'da 17 yaşındaki genç, okul müdürü annesini katletti! Babasını, amcasını dedesini ve yengesini de yaraladı

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#Tekirdağ#Cinayet#Polis
Tekirdağda 17 yaşındaki genç, okul müdürü annesini katletti Babasını, amcasını dedesini ve yengesini de yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 10:53

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.Ç., Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdürü olan annesi Nilay Ç.'yi öldürdü. 17 yaşındaki A.Ç. ayrıca babası Murat Ç., amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi de yaraladı.

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Olay, gece saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre; cinnet geçiren 17 yaşındaki A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi Nilay Ç.'yi bıçakladı. Ardından babası Murat Ç.'yi de yaralayan A.Ç., alt kattaki amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi de bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralı anne Nilay Ç. hayatını kaybederken, amca Gürcan Ç. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, baba Murat Ç., dede Celil Ç. ve yenge Fatma Ç. ise civar hastanelere sevk edildi.

Tekirdağda 17 yaşındaki genç, okul müdürü annesini katletti Babasını, amcasını dedesini ve yengesini de yaraladı

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Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen 17 yaşındaki A.Ç. adlı genç ise polis ekiplerince ikna sonucu gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Tekirdağda 17 yaşındaki genç, okul müdürü annesini katletti Babasını, amcasını dedesini ve yengesini de yaraladı

Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından anne Nilay Ç.'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi. Nilay Ç.'nin Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdürü olduğu öğrenildi.

Tekirdağda 17 yaşındaki genç, okul müdürü annesini katletti Babasını, amcasını dedesini ve yengesini de yaraladı

Cinayet ve yaralama vakasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Tekirdağ#Cinayet#Polis

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