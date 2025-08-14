×
Tekirdağ'da musluklardan akan hayrete düşürdü! 'Musluklarımız kahve servisine geçti'

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 16:04

Tekirdağ'da son günlerde yaşanan su kesintilerinin ardından bazı mahallelerde musluklardan kahverengi, hatta siyaha yakın renkte su akmaya başladı.

Kentte etkisini artıran kuraklık ve su seviyelerindeki düşüş, şebeke suyunun kalitesini olumsuz etkiledi. Kesintilerin ardından çeşmelerden akan suyun rengi ve kokusu vatandaşları endişelendirdi.

'TEKİRDAĞ'DA BU SUYA ÇOK PARA VERİYORUZ'

Bazı vatandaşlar, akan suyun fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.
Bir vatandaş ise çektiği videoda, "Bu suyu TESKİ akıttığı için TESKİ'ye teşekkür ederiz. Tekirdağ'da bu suya çok para veriyoruz" sözleriyle ironi yaparak duruma isyan etti.

İhbarlarda bulunanlardan kimileri, "Musluklarımız kahve servisine geçti" şeklinde esprili yorumlar yaparken, özellikle bazı bölgelerde suyun neredeyse siyaha dönmesi dikkat çekti. Vatandaşlar, yetkililerden sorunun acilen çözülmesini istedi.

