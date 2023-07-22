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Tekirdağ'da motosiklet seyir halindeyken alev aldı

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#Tekirdağ#Kapaklı #Motosiklet
Tekirdağda motosiklet seyir halindeyken alev aldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 09:56

Tekirdağ Kapaklı'da yol ortasında alev alan motosiklet kullanılmaz hale geldi.

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Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ Kapaklı Atatürk Mahallesi Hafızlar Sokak'ta seyir halindeki bir kuryenin motosikleti henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yükselen dumanı ve motosikletin yanmasıyla birlikte ortaya çıkan patlama seslerini duyan çevre sakinleri, olay yerine gelerek araçlarını bulunduğu bölgeden uzaklaştırdı.

TRAFİK AKIŞI DURDU

Yolun ortasında patlayarak yanan motosiklet nedeniyle trafik akışı bir süre aksarken motosikletten çıkan dumanlar olayın yaşandığı alanı kapladı.

MOTOSİKLET KULLANILMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, motosiklet kullanılmaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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#Tekirdağ#Kapaklı #Motosiklet