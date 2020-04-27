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Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 27.04.2020 - 13:23,Son Güncelleme:

Tekirdağ'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

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Tekirdağ'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Erdinç Can'a ait motosikletin kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Veliköy Mahallesi'nde oturan Erdinç Can, evinin önünde kilitli bir şekilde park ettiği 59 TU 724 plakalı motosikletin sabah kalktığında yerinde olmadığını fark etti. Can'ın şikayeti üzerine jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelenen görüntülerde motosikletin yanına gelen kimliği belirsiz 2 kişinin kilidi kırıp, motosikleti götürdüğü saptandı. Ekipler Çorlu yönüne gittiği belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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