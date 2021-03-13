Tekirdağ'da minibüsle hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çukuryurt Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Çerkezköy’den Vize yönüne giden Nurettin S. yönetimindeki 41 UT 859 plakalı hafriyat kamyonu ile Nesemi A.’nın kullandığı, 43 UV 861 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, devrilen minibüsün sürücüsü Nesemi A. ile 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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