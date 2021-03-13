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ŞENOL AKSOY/ SARAY (Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da minibüsle hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı

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Tekirdağ'da minibüsle hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Tekirdağda minibüsle hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı
Kaza, saat 07.30 sıralarında Çukuryurt Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Çerkezköy’den Vize yönüne giden Nurettin S. yönetimindeki 41 UT 859 plakalı hafriyat kamyonu ile Nesemi A.’nın kullandığı, 43 UV 861 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, devrilen minibüsün sürücüsü Nesemi A. ile 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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