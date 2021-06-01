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Gündem
Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-
Haber Giriş: 01.06.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da meteoroloji gözlem istasyonunun kabloları çalındı

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Tekirdağ'da meteoroloji gözlem istasyonunun kabloları çalındı

Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü'nün Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi kampüsündeki gözlem istasyonunun kabloları çalındı. Hırsızlık, istasyondan veri alınmaması üzerine yapılan incelemede ortaya çıktı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, fakültenin kampüsünü çevreleyen yaklaşık 500 metre uzunluğundaki demir çitlerini çaldı. Hırsızlık şüphelileri, buradan içeri girerek, meteorolojinin kentte 16 istasyondan biri olan gözlem istasyonunun kablolarını da çalarak, kaçtı. Hırsızlık olayı, istasyondan veri alınmaması üzerine yapılan incelemede ortaya çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kabloları çalınan istasyonda kapsamlı incelemede bulunup, şüphelilerin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri de istasyona yeni kablo çekti.

Tekirdağda meteoroloji gözlem istasyonunun kabloları çalındı

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