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Ruhan YALÇIN-Onur KAYA/TEKİRDAĞ, (DHA)-
Haber Giriş: 03.06.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da masaj salonuna baskın! 9 kişiye ceza yağdı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri masaj salonuna baskın düzenledi. Pandemi tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen masaj salonu işletmecisi ile içeride bulunan 9 kişiye 19 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetimlerinde bir masaj salonunun pandemi tedbirlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiği belirledi.

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9 KİŞİNİN BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetimlerde iş yerinin açık olduğu ve içerisinde 3 Nepal uyruklu kadın olmak üzere toplamda 9 kişinin bulunduğu tespit edildi. İş yeri sahibi ile içeride bulunan kişilere koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 19 bin lira idari para cezası uygulandı.

Tekirdağda masaj salonuna baskın 9 kişiye ceza yağdı

İş yerinde çalışma izni ve ikamet tezkeresi bulunmayan 3 Nepal uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İşyerinin mühürlenmesi içinde zabıta ekiplerine bilgi verildi.

Tekirdağda masaj salonuna baskın 9 kişiye ceza yağdı

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