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Tekirdağ'da markette taciz! Her yerde aranıyor

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#Tekirdağ#Polis#Market
Tekirdağda markette taciz Her yerde aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 13:58

Tekirdağ'da, Alper D., markette aldığı ürünleri kasadan geçirdiği sırada 13 yaşındaki çocuğu taciz etti. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olaydan sonra, daha önce de sarkıntılıktan tutuklandığı belirlenen Alper D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi'nde, geçen cuma günü, markete giden kız çocuğu, alışveriş yapıp kasadan ürünleri geçirdiği sırada, arkasından gelen Alper D. elle tacizde bulundu. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre, marketten çıkan kızı takip eden Alper D. evine giderken girdiği apartmanın asansöründe kucaklamaya çalıştı. Alper D.'nin tacizinden kurtulan kız, eve gidip durumu ailesine anlattı. Ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, marketin de aralarında bulunduğu çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

SARKINTILIKTAN CEZAEVİNDE YATMIŞ

İncelemede, şüphelinin Alper D. olduğu belirlendi. Alper D.'nin daha önce de bir markette kadına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı. 6 ay hapis yattıktan sonra, geçen günlerde, cezaevinden çıktığı öğrenilen Alper D.'nin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.(DHA)

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#Tekirdağ#Polis#Market

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