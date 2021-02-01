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Ruhan YALÇIN- Şafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

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Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
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TEKİRDAĞ'da hızı saatte 70 kilometreyi bulan lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkilerken, gemiler açıkta demirledi, balıkçılar da denize açılamadı.

Tekirdağda lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Tekirdağ'da, hafif yağışın ardından etkili olan şiddetli lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Hızı saatte yer yer 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle Marmara Denizi'ndeki tanker ve şilepler Tekirdağ açıklarında demirledi. Kıyıya vuran 3 metrelik dalgalar nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı. Meteoroloji yetkilileri, lodosun yarına kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.

Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi’nde denize açılamayan balıkçılar, balıkçı barınaklarında bekliyor. Fırtına nedeniyle balık avına çıkamadıklarını belirten balıkçı Gökhan Koç, fırtınanın dinmesini bekleyeceklerini söyledi.

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