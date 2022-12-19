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Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle eğitim uçuşları iptal

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#Tekirdağ#Çorlu Atatürk Havalimanı#Rüzgar
Tekirdağda kuvvetli rüzgar nedeniyle eğitim uçuşları iptal
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 12:20

Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli rüzgarda balıkçılar, denize açılamadı, Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşlarına da bugün ara verildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren Marmara Bölgesi'nin kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden rüzgarın yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini açıkladı.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Hızı saatte yer yer 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşlarına ara verildi, balıkçılar ise denize açılamadı.

Balıkçılar teknelerini barınaklara demirlerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de balıkçıları denize açılmamaları konusunda uyardı. Birçok gemi de Tekirdağ açıklarında demirledi. 

 

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#Tekirdağ#Çorlu Atatürk Havalimanı#Rüzgar

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