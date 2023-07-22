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Tekirdağ'da korkutan yangın! Karton fabrikası alev alev yandı

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#Tekirdağ#Ergene#Fabrika Yangını
Tekirdağda korkutan yangın Karton fabrikası alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 02:54

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde karton ambalaj fabrikasında büyük çaplı yangın meydana geldi. Yangına çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Olay, gece saatlerinde Edirne yolu üzeri Ulaş Mahallesi mevkiindeki karton ambalaj fabrikasının depo tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen sebeple geri dönüşüme hazır binlerce karton balya alev alev yanmaya başladı.

Tekirdağda korkutan yangın Karton fabrikası alev alev yandı

Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangında büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği ifade ediliyor. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri büyük uğraş veriyor.

Tekirdağda korkutan yangın Karton fabrikası alev alev yandı

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#Tekirdağ#Ergene#Fabrika Yangını