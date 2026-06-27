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Tekirdağ'da tarlada çıkan yangın 4 farklı noktaya sıçradı! Yerleşim alanlarını tehdit ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Marmaraereğlisi#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 17:05

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek dört farklı noktaya sıçradı. Yerleşim alanları ve tatil sitesine kadar yaklaşan alevler bölgede paniğe neden oldu. Yangının kontrol altına alınması için çok sayıda ekip seferber edildi.

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İlk olarak Tekirdağ-İstanbul kara yolu üzerindeki tarım arazisinde başlayan yangın, aynı saatlerde Marmaraereğlisi ilçesi sınırları içerisindeki başka bir tarım arazisinde çıkan yangınla birlikte geniş bir alana yayıldı.

ÇOK SAYIDA KONTEYNER YANDI

Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede dört farklı noktada etkili olurken, ekili alanlar ile bölgede bulunan çok sayıda konteyner alevlere teslim oldu.

Tekirdağda tarlada çıkan yangın 4 farklı noktaya sıçradı Yerleşim alanlarını tehdit ediyor

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EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, çevre ilçe belediyelerinden su tankerleri, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da söndürme çalışmalarına destek vererek alevlere suyla müdahalede bulundu. Çok sayıda kurumun koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalarda ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Tekirdağda tarlada çıkan yangın 4 farklı noktaya sıçradı Yerleşim alanlarını tehdit ediyor

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İş makineleriyle yangının ilerleyişini durdurmak amacıyla yangın şeritleri açılırken, ekipler hem karadan hem de su takviyesiyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Yoğun duman nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman düşerken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tekirdağda tarlada çıkan yangın 4 farklı noktaya sıçradı Yerleşim alanlarını tehdit ediyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Tekirdağda tarlada çıkan yangın 4 farklı noktaya sıçradı Yerleşim alanlarını tehdit ediyor

Tekirdağda tarlada çıkan yangın 4 farklı noktaya sıçradı Yerleşim alanlarını tehdit ediyor

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#Tekirdağ#Marmaraereğlisi#Yangın

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